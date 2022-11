Gelungener Saison-Auftakt der Nachwuchsrodler

Igls (dk). Mit dem kürzlich in Innsbruck-Igls stattgefundenen 1. ASVÖ-Cup starteten auch die Nachwuchsrodler in die neue Rennsaison.

Der ASVÖ-Cup wird in insgesamt 4 Rennen ausgetragen, das Finale findet im Februar im neuen Eiskanal in Bludenz-Hinterplärsch statt. Besonders starke Leistungen in Igls boten Leonie Neyer und Nica Bleiner, die in der Klasse Jugend C weiblich die Ränge 1 und 2 belegten. Pech hatte Mateusz Labenz, der bis zu seinem Sturz im zweiten Lauf in Führung lag. Alle drei Athleten haben sich für das größte Nachwuchsrennen der Saison, die internationalen FIL-Jugendspiele in Oberhof qualifiziert, wo sie mit 11 anderen Österreichern die rot-weiß-roten Farben vertreten werden.