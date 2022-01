Gelungener Jahresauftakt für HSC

Mit dem Heimerfolg gegen Innsbruck sicherte sich der HSC den 14. Sieg im 14. Spiel in der Ö-Eishockey Liga

Mit dem Heimerfolg gegen Innsbruck sicherte sich der HSC den 14. Sieg im 14. Spiel in der Ö-Eishockey Liga ©Michael Mäser

Die Emser Hockeycracks starteten mit zwei vollen Erfolgen ins neue Jahr. Bereits am Mittwoch gastieren die Penguins im Ländle.

Hohenems. Auch die Weihnachtsfeiertage und die kurzfristige Einstellung des Spielbetriebs in der Ö-Eishockey Liga konnten die Emser Eishockeycracks nicht stoppen und mit zwei klaren Siegen machten die Schützlinge von Coach Bernd Schmidle dort weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört haben.

Ungefährdeter Auswärtssieg in Kundl

Dabei ging es zum Auftakt zu den Crocodiles nach Kundl. Nach einem ausgeglichenen und torlosen ersten Drittel brachte Daniel Fekete im Mittelabschnitt die Emser mit 1:0 in Führung und damit schien auch der Knoten geplatzt zu sein. In weiterer Folge hatten die Steinböcke mehr vom Spiel und nutzten mit einer starken Defensive im Rücken vor dem Tiroler Tor ihre Möglichkeiten. Lukas Fritz sowie zweimal Martin Grabher-Meier stellten dann kurz vor der zweiten Pause mit ihren Treffern die Weichen auf Sieg. Kapitän Pascal Kainz machte in der 53. Minute mit seinem Tor zum 5:0 dann alles klar für den ungefährdeten Auswärtssieg.

Doppelschlag sorgte für Entscheidung

Zum Heimauftakt ins neue Jahr gastierten dann am Wochenende die Innsbrucker Haie im Eisstadion Herrenried. Nach einem starken Start der Hausherren und der Führung durch Jürgen Fussenegger konnte die junge Tiroler Mannschaft das Spiel aber lange Zeit offen halten. Kurz vor der zweiten Pause sorgten Fabian Mandlburger und Thomas Auer mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung und die 5:2 Führung der Hausherren. Zum Start ins letzte Drittel sorgte Fabian Mandlburger für den nächsten Emser Treffer und machte somit alles klar. Beide Teams zwar noch mit weiteren guten Möglichkeiten – Tore gab es allerdings keine mehr und so sicherte sich der HSC am Ende einen verdienten 6:2 Erfolg.

Penguins kommen ins Herrenried