Gelungener Auftakt in die Vorbereitung

Die FC Dornbirn Amateure besiegen im ersten Testspiel den SC Hohenweiler.

Dornbirn. Ganz nach dem Geschmack von Rothosen-Trainer Jürgen Rossi verlief vergangenes Wochenende der Start in die Testspiel-Phase. Die FCD-Amateure empfingen zuhause auf der Birkenwiese den SC Hohenweiler, der in der 1. Landesklasse spielt. Die zweite Mannschaft des FC Dornbirn zeigte dabei eine beachtliche Leistung und entschied die Partie souverän mit 3:0 für sich. Güney Akcicek traf gleich doppelt und Neuzugang und FC Dornbirn-Rückkehrer Harun Ocak sorgte für den dritten Treffer. In den nächsten Wochen warten weitere Testspiele und eine intensive Vorbereitung auf die Rothosen-Amateure.