Gelungene Verbier-Premiere für Tao Kreibich

Der Freerider aus Altach belegte beim Xtreme in Verbier Rang zehn.

„Ich bin stolz, dass ich hier beim Xtreme Verbier dabei sein kann“, sagte Tao Kreibich im Ziel. „Die Schneebedingungen waren etwas schwierig und mein Run ging leider nicht so auf, wie ich mir das gedacht hatte. Aber ich bin trotzdem megahappy“. Der 23-jährige Altacher, der in Innsrbruck lebt, war erstmals beim großen Highlight der Freeride World Tour am Start. Mit einem fünften Platz in Andorra hatte Kreibich den Grundstein für einen Platz im Finale gelegt. In Fieberbrunn hatte er Rang zwölf und beim zweiten Tourstopp in Andorra Rang 16 belegt.