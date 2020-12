Gelungene Überraschung am „Giving Tuesday“

Schülerinnen des BGD haben einen Mini-Adventmarkt für Pflegeheimbewohner organisiert.

Dornbirn. „Black Friday“ oder „Cyber Monday“ ist vielen ein Begriff – „Giving Tuesday“ vermutlich weniger. An diesem weltweiten Tag des Gebens dreht sich alles darum, zu geben und Gutes zu tun. Auch Schüler des BG Dornbirn haben sich mit einer sozialen Aktion am Giving Tuesday beteiligt. Oberstufenschülerinnen, die das Modul „Sozialkompetenz“ gewählt haben, haben für die Bewohner des Pflegeheims in der Höchsterstraße einen Mini-Adventmarkt mit selbstgebastelten und selbstgebackenen Überraschungen organisiert.

„Weihnachten ist normalerweise die Zeit der Familie und des Zusammenseins – dieses Jahr gilt das leider nicht. Wir haben uns daher überlegt, wie wir den abgesonderten und pflegebedürftigen Menschen im Heim eine Freude machen könnten“, so Katharina Matt. Die Gymnasiastinnen haben in den letzten Wochen viele Stunden gebastelt, gemalt und gebacken, um über 120 Geschenke herzustellen. Von Papiersternen über bemalte Tannenzapfen bis hin zu frisch gebackenen Vanillekipferl war bei ihrer Weihnachtsproduktion alles dabei. Am Giving Tuesday schließlich wurden die Geschenke an Gesundheits- und Krankenpflegerin Luise Meixner, Wohnbereichsleiterin im Pflegeheim Höchsterstraße, übergeben. Um alle geltenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, wurden die Geschenke kontaktlos vor dem Pflegeheim abgestellt.