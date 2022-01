Gelungene Premiere für Nora Fischer

Die RV-Dornbirn Bikerin holte sich bei der Cyclocross-ÖM ihre erste Silbermedaille.

Dornbirn. Kürzlich fanden die Österreichischen Meisterschaften im Querfeldein/Cyclocross bei eisigen Temperaturen in Neusiedl bei Waidmannsfeld in Niederösterreich statt. In ihrer ersten Saison als Juniorin sicherte sich die RV Dornbirn-Fahrerin Nora Fischer gleich den Titel der Vizestaatsmeisterin im Elite Woman Race.