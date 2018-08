Gelungene Premiere für "Klostertaler Familienfest"

Der Bogen wird fest angespannt, das Ziel genau ins Visier genommen – und: Treffer! Ein paar Meter entfernt jubeln euphorisch kleine Gipfelstürmer. Etwas weiter im Wald sind forsche Spurensuche unterwegs. Und zudem werden etliche Fußbälle beim Elferschießen gekonnt im Tor versenkt.

Dies alles und noch viel mehr konnte man kürzlich beim ersten Klostertaler Familienfest in Klösterle am Arlberg erleben. Im Gelände rund um die Kulturhalle und im Almwasserpark tummelten sich etliche Familien aus dem ganzen Klostertal und sammelten fleißig Stempel für ihren Sammelpass.

Diese Stempel erhielt man an neun Stationen welche von verschiedenen Vereinen im Tal gestaltet und betreut wurden: Die Ortsfeuerwehr Klösterle bot zum Beispiel ein Ziel-Wasser-Spritzen an, bei erfolgreicher Absolvierung ging sogleich lautstark das Blaulicht an. Oder bei der Turnerschaft Dalaas konnte man sein Talent im Trampolinspringen testen. Der Skiclub Klostertal veranstaltete ein cooles Slalomrennen mit verschiedensten Kinderfahrzeugen und im Fotopavillon konnten alte Fotos der jubilierenden Gemeinde bestaunt werden. Das Team vom Klostertaler Spielezimmer lud die kleinsten Besucher in die große Hüpfburg ein und auch das tolle Kinderschminken wurde gestürmt. Ein weiteres Highlight war das spannende Bogenschießen, betreut vom hiesigen Verein „Bogahütta“. Auch die Bergrettung hatte mit dem begehrten Kletterturm alle Hände voll zu tun. Beim FC-Klostertal konnten man sich im Torschießen üben und rund um das Tipi-Zelt erfuhr man vom Naturschutzverein Natura 2000 viel Interessantes über die Verwall-Klostertal-Wälder.

Eine riesen Auswahl an Kuchen lud neben Kaffee oder einem Achtel Jubiläumswein zur Verschnaufpause ein und feine musikalische Unterhaltung boten Clemens Tschallener und Filip Bartenbach als Duo “Breitbänd”. Unzählige volle Sammelpässe wurden in die Gewinnbox eingeworfen und somit war dann bei der Ziehung der Hauptpreise die Spannung riesengroß. Verlost wurden neben einer Familiensaisonkarte für den Almwasserpark noch drei Familienkarten für eine Berg- und Talfahrt ins Bärenland sowie etliche Sachpreise. „Alles in allem ein rundum gelungener Auftakt der Klostertaler Familienfeste“, freut sich Anna Engstler, Geschäftsführerin der REGIO Klostertal und bedankt sich bei der Gemeinde Klösterle sowie bei Kurt Kasper von Klösterle 800 für die tolle Organisation in Verbindung mit der Jubiläumsfeier. Übrigens: das nächste Familienfest steht schon in der Planung und wird im Frühjahr nächsten Jahres beim Fallbach-Klettersteig stattfinden.