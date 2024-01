Gelungene Premiere für das Lions-Neujahrscamp

Das erste Raiffeisen Dornbirn Lions Neujahrscamp bot ein spannendes Sportangebot in den Weihnachtsferien.

„Unser Ziel war es, so viele junge Spieler wie möglich für das Camp zu motivieren und zu zeigen, was wir bei den Dornbirn Lions tun und unseren Verein über Dornbirn hinaus bekannt zu machen“, erklärte BL-Headcoach Papavasileiou. „Es ist wichtig für die Spieler, während der Ferien zu trainieren und nicht zu lange zu pausieren. All dies haben wir kombiniert mit einer großen Portion Spaß“, so der Trainer, der sich sehr über das gut besuchte Camp freute. Assistents-Coach Milos Pavlicevic ergänzte dazu: „Es ist hilfreich, zusätzliche Trainingszeiten zu haben, um sich auf Dinge zu fokussieren, für die während des regulären Trainings oftmals nicht genug Zeit ist.“

Das Camp war überdies eine optimale Vorbereitung auf die kommenden Spiele in der Landesliga, die das U14A- und das U16A-Team bisher ungeschlagen gemeistert haben. „Für uns als Verein ist das Camp jetzt schon eine Erfolgsgeschichte. Wir konnten sogar mehr Teilnehmer als bei den Sommercamps verbuchen“, so Lions-Präsident Markus Mittelberger. Für die ambitionierten Jungsportler bildete das Camp eine tolle Möglichkeit ihren geliebten Sport auch in den Weihnachtsferien – in denen üblicherweise kein Training stattfindet – auszuüben. Dementsprechend ist bereits eine Fortsetzung geplant. Das Konzept soll in Zukunft zu allen Ferienzeiten ausgebaut werden, um ein sinnvolles sportliches Angebot sowohl für die Jugendlichen als auch die Eltern zu bieten. (cth)