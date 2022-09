Gelungene Jubiläumsfeier für Haus Klosterreben

Mit einem Festakt im Vereinshaus Rankweil wurde vergangenes Wochenende das zehnjährige Jubiläum des Sozialzentrums Haus Klosterreben gefeiert. Beim anschließenden Tag der offenen Tür nutzten 250 Interessierte die Gelegenheit, das Haus kennenzulernen.

Im November 2011 wurde das neu errichtete Haus Klosterreben eröffnet, ein Jahr später folgte die Inbetriebnahme der Senioren-Wohngemeinschaft Haus Rebengasse. Im Gegensatz zu damals üblichen, institutionellen Pflegeeinrichtungen wurde von Anfang an eine innovative Wegrichtung eingeschlagen, verdeutlichte Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall im Rahmen der Jubiläumsfeier am vergangenen Samstag: „Das Modell gemeinschaftlichen Wohnens ermöglicht den Bewohner*innen einen familiären Verbund mit großem persönlichen Entscheidungs- und Gestaltungsfreiraum. Die letzten zehn Jahre haben gezeigt: Das Konzept geht auf – der Wohlfühlfaktor ist groß. Ich möchte deshalb an dieser Stelle dem ehemaligen Leitungsteam Mario Gonner und Pflegedienstleiterin Monika Sonnweber ebenso wie dem derzeitigen Geschäftsführer Markus Strolz und Pflegedienstleitern Barbara Bischof-Gantner für ihren engagierten Einsatz bei ihrer Arbeit mit älteren Menschen danken.“