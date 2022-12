Gelungene Erweiterung des Stadtbusnetz Bludenz

Bludenz. Von Bürs über den Zimbapark direkt ins Val Blu ohne Umsteigen. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember kommt eine vierte Stadtbuslinie.

Mit der Erweiterung des Stadtbusnetzes entsteht ein vollwertiger Halbstundentakt und somit kürzere Busintervalle in mehreren Stadtteilen. Und vor allem auch in Bürs profitieren die Buskunden: durch ein verbessertes Angebot wird die Taktverdichtung des Bürser Gemeindegebietes und der Schesa deutlich erhöht. Die Verbindung Schesa – Val Blu wird mit der Einführung der neuen in unter 20 Minuten Fahrzeit realisierbar sein.