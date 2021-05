Gelingende Schule in gelungenen Zeiten

Die PTS Dornbirn hat alternative Möglichkeiten für ihre Projektarbeit gefunden.

Dornbirn. „Zugegeben: Covid macht Schule nicht leichter, aber moderner, flexibler und individueller! Problemlösung und Praxisorientierung sind die Kernkompetenzen der Polytechnischen Schule, weshalb Schule auch in Corona-Tagen gelingt“, sagt Alexander Karu, Pädagoge an der PTS Dornbirn. Dass Projekte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften umgesetzt werden können, zeigte die Polytechnische Schule in Zusammenarbeit mit ihren Partnern in den letzten Monaten immer wieder.

Infos zu den Lehrberufen

Die PTS Dornbirn steht seit jeher in engem Kontakt mit den Vorarlberger Firmen. Heuer boten die Betriebe mit ihren Lehrlingsausbildern virtuelle Lehrausgänge mit Frage- und Antwortmöglichkeit für die interessierten Schüler an. Über Zoom konnten Konferenzschaltungen mit den zukünftigen Arbeitgebern schnell und unkompliziert arrangiert werden. Auch für die traditionellen Lehrlingsmessen wurden digitale Alternativen gefunden. Über den Chat-Frageraum konnten offene Fragen geklärt und eigene Meinungen eingebracht werden. Die Vorarlberger Pilot-Plattform „myLehre“ hat ihr Angebot für Lehrsuchende intensiviert. Über einen individuellen Zugang nützen die PTS-Schüler den Zugriff auf Informationen zu den verschiedenen Berufsbildern und den ausbildenden Firmen, die sie dann kontaktieren können. Sie können ihre Lebensläufe hochladen und Schnupperlehren vereinbaren.

Das große Maurer-Lehrlingscasting konnte in diesem Schuljahr leider nicht stattfinden. Immerhin konnte der Fachbereich Holz/Bau aber mit dem Werkstättenleiter des Maurerausbildungszentrums in Hohenems eine zweitägige Schnuppereinheit durchführen. In Zweierteams bauten die Schüler einen kompletten Raum und mauerten einen Türsturz. So konnten sie den Beruf des Hochbauers hautnah erleben.

Finanzführerschein online

Seit Jahren nimmt die PTS das Angebot des „Finanzführerscheins“ für ihre Schüler in Anspruch. Neu war heuer, dass die Jugendlichen nicht zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen gingen oder diese an die Schule kamen, sondern dass der Finanzführerschein entweder komplett im Distance-Learning von zu Hause aus gemacht wurde oder in Kleingruppen an der Schule stattfand. Bei beiden Formen lösten die Jugendlichen an ihrem Handy Quizfragen und setzten sich mit Fragen des Geldes auseinander. Am Ende freuten sich über ihren ersten Führerschein im Scheckkartenformat.

Soziales und Kulturelles