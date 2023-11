Gelebte Vielfalt in der Remise

Die Remise überzeugt zum 25-jährigen Jubiläum mit einem breiten Repertoir, bei welchem alle Kulturbegeisterten auf ihre Kosten kommen.

Bludenz. Die Remise als kulturelle Institution im Oberland hebt unter dem Motto „25 Jahre Kultur“ die Vielfalt des Kulturbetriebes nachdrücklich hervor. Am Freitag, den 10. November, können sich Theaterbegeisterte in und um die Alpenstadt Bludenz über einen wunderbar herzerwärmenden Theaterabend in der Remise freuen. Mit „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ findet ein Stück seinen Weg auf die Bühne, für welches der preisgekrönte Autor Peter Turrini den Stoff liefert. Am Samstag, den 11. November, betritt der weltbekannte Psychedelic Blues-Meister Javier Vargas mit der Vargas Blues Band die Bühne und lässt das Publikum in die verschiedensten musikalischen Genres eintauchen. Veranstaltungen, die die Vielfalt der Remise einmal mehr aufzeigen.