Gelebte Städtepartnerschaft

Borgo/ Bludenz. Zur Feier der 30-jährigen Städtepartnerschaft verbrachte eine Bludenzer Delegation das Fronleichnamswochenende in Borgo Valsugana, im italienischen Trentino.

Heute noch sind in Bludenz viele Familiennamen zu finden, die klar an italienische Wurzeln erinnern. Das rapide Wachstum der Textil- und Eisenbahnindustrie während des industriellen Aufschwungs der Region Bludenz, brachte viele Arbeiter*innen aus Trient nach Vorarlberg. Gerade aus Borgo, einer Stadt im Süden der Provinz Trentino, kamen besonders viele Hilfsarbeiter, die auf der Suche nach gutem Lohn und sicherer Arbeit waren. Somit war die Stadt Borgo mit der Stadt Bludenz seit jeher stark verbunden, was am 6. Juli 1991 zur Unterzeichnung der Städtepartner–Urkunde führte.