Gelebte Nächstenliebe im Mittelpunkt

Götzis . Zahlreiche Schwestern und Brüder trafen sich in der vergangenen Woche zum jährlichen Bruderschaftstag der Bruderschaften St. Arbogast und St. Anna in Götzis.

Zum Auftakt lobte Generalvikar Lenz die Arbeit der Bruderschaften St. Arbogast und St. Anna und ersuchte die Mitglieder in der gelebten Nächstenliebe, in der Großzügigkeit, der Solidarität und im sozialen Miteinander nicht nachzulassen. Dazu berichtete Lenz von einer Initiative der Diözese Feldkirch, mit Hilfe von zwei Markensoziologen die Stärken der Katholischen Kirche in Vorarlberg unter die Lupe zu nehmen. Er betonte die Notwendigkeit, sich der eigenen Stärken zu besinnen. „Wir haben diesen Weg in unserer Diözese beschritten und einen Stärkenkompass erarbeitet. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um das Gebot der Nächstenliebe in der Praxis verwirklichen zu können“, berichtete Lenz.