Gelebte Inklusion im Ländle

Grünen-Nationalratsabgeordnete Heike Grebien war zu Besuch in Vorarlberg.

Zu Beginn stand Inklusion im Bildungsbereich im Fokus. Diese wird in der Volksschule Schwefel in Hohenems vorbildlich gelebt, wie sich die beiden Politikerinnen überzeugen konnten. Die 2020 neu eröffnete VS Schwefel bietet mit moderner Architektur und großzügigen Außenbereichen genügend Platz für die persönliche Entfaltung der Kinder. Gelernt wird gemeinsam in vier Lernhäusern, die über einen gemeinsamen Innenhof miteinander verbunden sind und neben Klassenräumen über Gruppenräume und offene Lernlandschaften verfügen. Als inklusive Schule mit angeschlossenen Sonderschulklassen verfolgt die VS Schwefel das Ziel, alle Kinder auf ihrem persönlichen, von verschiedenen Bedürfnissen mitbestimmten Weg wertschätzend und behutsam zu begleiten und individuell zu fördern.