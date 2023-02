Geld in den Sommerferien verdienen?

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich für einen Ferialjob zu bewerben. Die meisten Unternehmen schreiben Anfang des Jahres ihre Ferialjob-Stellen aus.

Jetzt wäre also der ideale Zeitpunkt, sich für einen Sommerjob zu bewerben. Ein Ferialjob ist für Jugendliche nicht nur eine gute Möglichkeit, ihr Taschengeld aufzupolieren, sondern auch erste Erfahrungen in der Arbeitswelt oder in einem bestimmten Berufsfeld zu sammeln. Hilfreiche Tipps zur Ferialjobsuche finden Interessierte unter www.aha.or.at/ferialjob.