Gelbe Pfeile zeigen Müllsünden

Auch Mäder beteiligt sich an der Littering Aktion des Landes Vorarlbergs.

Wie in vielen anderen Gemeinden, stellt auch in Mäder unachtsam weggeworfener Müll ein riesiges Problem dar und darauf wollen die Verantwortlichen nun in einer Aktion hinweisen. Abfälle auf den Straßen und Wegen verschandeln das Ortsbild, schaden der Natur und müssen auf Kosten der Allgemeinheit teuer eingesammelt und entsorgt werden. Damit diese Problematik auch „Müllsündern“ mehr bewusst wird, machen die großen gelben Pfeile auf am falschen Ort weggeworfene Abfälle aufmerksam.