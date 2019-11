Gelbe Pfeile weisen auf Müllsünden hin

Seit einiger Zeit sind an der Appenzeller und der Schweizer Straße in Rankweil große gelbe Pfeile zu sehen. Sie markieren Stellen, an denen Müll achtlos weggeworfen wurde. Mit dieser Aktion soll auf Littering (achtloses Wegwerfen von Müll) an Straßen aufmerksam gemacht werden.

2017 war der Startschuss der landesweiten Aktion „Gelbe Karte für weggeworfene Abfälle“. Die Vorarlberger Gemeinden und der Umweltverband wollen damit das Bewusstsein für die Tragweite von achtlos weggeworfenem Müll schärfen. Ob leere Getränkedosen, Zigarettenschachteln oder Imbissverpackungen: Die gelben Pfeile stecken überall dort im Boden, wo jemand Abfall einfach weggeworfen hat. Die Marktgemeinde Rankweil möchte so bereits zum zweiten Mal auf unnötige Müllsünden aufmerksam machen.