Gelbe Pfeile gegen Müllsünder

Auch in der Stadt Dornbirn machen große gelbe Pfeile auf achtlos, weggeworfene Abfälle aufmerksam.

Dornbirn. Manche haben sich in den letzten Tagen gewundert, als sie plötzlich an der Kreuzung der neuen Bleichestraße mit der Schweizerstraße große gelbe Pfeile am Strassenrand entdeckten. Diese sollen achtlos weggeworfenen Müll markieren und gleichzeitig auf die Problematik der Müllsünder aufmerksam machen.