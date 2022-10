Gelbe Pfeile gegen achtlosen Abfall

90 Pfeile in einer Stunde verteilt: Frastanz sensibilisiert für achtlos entsorgten Müll

FRASTANZ Was im Fußball die gelbe Karte, das ist am Straßenrand der gelbe Pfeil: Das Bauhof-Team Frastanz unter der Leitung von Christian Gamon hat in nur einer Stunde gleich 90 dieser markanten Pfeile aufgestellt, um auf achtlos entsorgten Müll in der Marktgemeinde aufmerksam zu machen. Die nicht zu übersehenden Pfeile bleiben bis 20. Oktober als Mahnmal für achtsameren Umgang mit der Natur in Frastanz stehen. Ebenso rufen die Bauhof-Mitarbeiter aus aktuellem Anlass in Erinnerung, dass sämtlicher illegal in der Natur entsorgte Müll quasi ewig weiterlebt.

Müll-Hotspots

Etwa die Hälfte der Pfeile wurde bei der OMV-Tankstelle aufgestellt und die andere Hälfte an der Straße Richtung Göfis am Parkplatz bei der Unteren Au. An diesen beiden Orten wird regelmäßig besonders viel Müll achtlos an der Straße entsorgt. Die Aktion wird in Frastanz zum dritten Mal durchgeführt und soll einen Beitrag dazu leisten, dass Abfall in die dafür vorgesehenen Mülleimer geworfen wird.

Gelbe Karte