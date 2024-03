"Osterwunder": Geländer bohrte sich bei Unfall in Pkw - Nachbar wird zum Lebensretter

Von einem "Osterwunder" spricht die Freiwillige Feuerwehr Preding in der Steiermark nach einem schweren Autounfall in Hengsberg (Bezirk Leibnitz).

Auto samt Geländer in Bach geschleudert

Die Lenkerin war am Ostersonntag in einer mit Tempo 70 beschränkten Zone der Schröttenstraße (L601) nahe des Gasthauses "Bacherlwirt" in Richtung Preding unterwegs, als sie gegen die Brücke fuhr. "Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Geländer auf der Länge von rund zehn Metern aus seiner Verankerung gerissen wurde, fahrerseitig den Motorraum völlig zerstörte und auch noch im Bereich des Fahrersitzes in die Fahrgastzelle eindrang. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug samt Geländer in den unter der Brücke verlaufenden Bach geschleudert", hieß es in der Aussendung der Feuerwehr.