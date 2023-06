Geklärte Stadionfrage, ÖH-Koalition und Medaillen

Am Dienstag in „Vorarlberg LIVE“: Der Vorstandssprecher der Lustenauer Austria, die ÖH-Vorsitzende aus Vorarlberg Nina Mathies und das Silbermedaillen-Gewinner-Duo bei den Special Olympics Desiree Bösch und Rainer Fitz.

Bernd Bösch, Vorstandssprecher Austria Lustenau

Fußballbundesligist Austria Lustenau startet in die neue Saison. Nur zwei Wochen nach dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison begrüßte Trainer Markus Mader am Montag die Mannschaft im Parkstadion Lustenau zum ersten Leistungstest. Während hinter ein paar Spielernamen noch Fragezeichen zu machen sind, besteht nun aber Klarheit in der langdiskutierten Stadionfrage: Das Bodenseestadion, die Spielstätte des neuen Zweitligisten SW Bregenz wird erstligatauglich gemacht, um den Lustenauern als neue Herberge während des Umbaus des Reichshofstadions zu dienen.

Nina Mathies, ÖH-Vorsitzende

Die 22-jährige Umweltingenieurwissenschafts-Studentin Nina Mathies (Verband Sozialistischer StudentInnen/VSStÖ) ist am Freitag zur Vorsitzenden der Österreichischen Hochschüler:innenschaft (ÖH) gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung erhielt die Vorarlbergerin 32 von 54 abgegebenen Stimmen. Mathies führt eine Koalition aus VSStÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Kommunistischem Student:innenverband – Linke Liste (KSV-LiLi) an. Für die kommenden beiden Jahre habe man sich ein “demokratisches, antikapitalistisches, progressives, solidarisches und sozial gerechtes Verständnis” von Politik vorgenommen.

Desiree Bösch und Rainer Fritz, Medaillengewinner Special Olympics

Am Sonntag gingen die 16. Special Olympics World Games in Berlin mit einer riesengroßen Abschlussfeier zu Ende. Das 11-köpfige Team aus Vorarlberg, mit insgesamt sechs Athlet:innen und vier Trainer:innen haben ihr Bestes gegeben und sind mit insgesamt drei Medaillen belohnt worden. Am vorletzten Wettkampftag war es die 24 Jahre alte Schwarzenbergerin Desiree Bösch mit ihrem Unified-Partner Rainer Fritz aus Bregenz, die sich mit Silber im Segeln den Traum einer Medaille erfüllten. Am Dienstag ist das erfolgreiche Duo zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 6. Juni 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Bernd Bösch (Vorstandssprecher Austria Lustenau), Nina Mathies (ÖH-Vorsitzende), sowie Desiree Bösch und Rainer Fritz (Medaillengewinner Special Olympics World Games)

Moderation: Magdalena Raos (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

