Geisterspiel mit Happy End für Dornbirns Rollhockey-Cracks

RHC Dornbirn fegt Spitzenreiter Uttigen mit 6:2 aus der Halle.

Dornbirn. In einem packenden Spiel ohne Zuschauer in den Rängen zeigte der RHC Dornbirn als Gastgeber am vergangenen Samstag in der Dornbirner Stadthalle eine beeindruckende Leistung gegen den Tabellenführer RSC Uttigen. Mit einem klaren 6:2-Sieg behaupteten sich die Dornbirner eindrucksvoll und zeigten, dass sie auch ohne direkte Unterstützung von den Rängen zu Höchstleistungen fähig sind.