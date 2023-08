Geisterfahrer - Studie: Oft mit Absicht falsch gefahren

Falschfahrten auf Autobahnen werden nach einer Studie in vielen Fällen bewusst begonnen. Bei einem Drittel der dabei rund 220 untersuchten Fälle haben die Fahrer im fließenden Verkehr gewendet.

Bei über 40 Prozent der in der Studie beleuchteten Falschfahrten sind die Geisterfahrer älter als 75 Jahre, wie der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV) am Mittwoch in Münster erklärte.

Bei Senioren Verwirrtheit, bei jungen Suizidgedanken

Hoffen auf spezielle Software

Brockmann setzt in der Zukunft auf die Software in den Autos. "Das Fahrzeug müsste selbst einbremsen, wenn die Software merkt, dass der Fahrer falsch auf die Autobahn fährt", erklärt der Wissenschaftler. "Stopp-Hände" an den Auffahrten wie in Österreich würden zwar nicht schaden, bei bewussten Falschfahrten oder Demenz seien sie aber unwirksam.