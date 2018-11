„Geisterfahrer“ macht Halt im Kristbergsaal

Nach seiner erfolgreichen Solopremiere nimmt „Geisterfahrer – bin i do falsch“ wieder Fahrt auf.

Martin Weinzerl verfolgt im Alleingang die eine oder andere heiße Spur, verfährt sich bestimmt, fängt aber mit Sicherheit alle Themen ein, die ihm entgegenkommen. Wie gewohnt mitten aus dem Leben, unausweichlich ausgesprochen. Was im Kochkurs brodelt, in der Schlagerwelt scheint, warum der Samstag eigentlich ein Männerfeiertag sein sollte, oder was ihn mit seinem Kumpel Karle verbindet, erfahren die Besucher abendfüllend, herzerfrischend kurzweilig in Vorarlberger Mundart in seinem zweiten Solokabarett.