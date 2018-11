Geisterfahrer „Bin i do falsch?“

Ein Solokabarett von und mit Martin Weinzerl.im Hohenweiler hokus

In „Geisterfahrer“ wird den großen Fragen des Alltags nachgegangen. Auch den kleinen. Und fuzzikleinen. Oder den Fragen: „Bin i do falsch“, oder wer eigentlich? Im Männerkochkurs, der Schlagerwelt, im Dienst der Landesverteidigung oder vertraut im Wellness-Paradies.

Mit spitzer Zunge, unverblümtem Charme und großer Klappe sorgt Martin Weinzerl auch in seinem 2. Soloprogramm für gezielte Seitenhiebe, erfrischenden Humor und entlässt das Publikum mit dem Fragezeichen: „bin i do falsch, oder wer eigentlich?“