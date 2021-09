Ge(h)spräche durch den Ortskern starten

Am Donnerstag, 30. September, um 17.00 Uhr, findet vom Pavillon am Marktplatz aus das erste von vier Ge(h)sprächen durch das Rankweiler Ortszentrum statt. Bürger*innen haben die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu den einzelnen Planungsräumen zu stellen.

Die Planung für die Entwicklung des Ortskerns wurde im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Seither ist das Ergebnis daraus beim Pavillon am Marktplatz ausgestellt und als Druckversion im Rathaus sowie digital auf der Website rankweil.at veröffentlicht. Um die Meinung der Bürger*innen zu hören und offene Fragen zu beantworten, führt die Marktgemeinde nun regelmäßige Ge(h)spräche durch. Jeder Termin beginnt mit einer allgemeinen Einführung durch die Projektverantwortlichen. Anschließend geht es zu Fuß durch den jeweiligen Planungsraum. Selbstverständlich gibt es auch dabei die Möglichkeit für Gespräche, Fragen und Anregungen. „Uns ist bewusst, dass die Bevölkerung nun auf das Auffahren der Bagger wartet. Doch dafür bedarf es noch etwas Geduld. Wir arbeiten im Hintergrund bereits mit Hochdruck an der Umsetzung an einigen priorisierten Maßnahmen“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. „Zu zwei konkreten Projekten wird es in wenigen Tagen oder Wochen Neuigkeiten geben“, ergänzt sie.