Gehobener Brass-Sound beim Vatertagsfrühschoppen

Bludenz. Die neun Musiker der Brassband „Sibner Partie“ luden gestern zum Vatertagsfrühschoppen in die Remise Bludenz. Mit einer Mischung aus Polka, Walzer, Pop und Jazz sorgten sie für gute Laune beim Publikum. Der gesamte Eintrittserlös kommt dem Verein locart zugute.

Für das vom Hauptsponsor von Bludenz Kultur, der Sparkasse Bludenz, geförderte Frühschoppen-Konzert am gestrigen Vatertag in der Remise Bludenz verzichteten die Musiker zur Gänze auf ein Honorar. Dieses sowie die gesamten Eintrittserlöse gehen an den Verein locart, der es sich zum Ziel gesetzt hat, in lokale Kunst- und Kulturschaffende zu investieren, die seit Monaten von den Maßnahmen gegen das Corona-Virus existenziell betroffen sind. Die Stadt Bludenz unterstützt den Verein, indem bei allen Veranstaltungen, die 2021 in der Remise Bludenz stattfinden, eine Investitionsbox aufgestellt wird.