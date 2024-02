"Gehirnwäsche der Globalisten"

„Kirche statt Gucci“

„Wir probieren das Texas-Life aus, das LA-Leben war leer. Wir möchten uns echte Werte geben und fokussieren auf Familie, Gott und nicht die Konsumgesellschaft. Jetzt gehe ich jagen, um Fleisch für die Familie heimzubringen, am Sonntag in die Kirche und kein Gucci oder Louis Vuitton.“ In Texas gebe es noch echte Männer, erklärt er: „Alle sind im Militär, jagen, tragen eine Waffe am Körper. Das sieht man sonst nicht mehr, weil Männlichkeit immer mehr als toxisch bezeichnet wird. Der Vater soll daheim bleiben und die Frau Karriere machen. Ich habe gemerkt, dass ich eher mit konservativen Ansichten kann, obwohl ich in einem liberalen Umfeld aufgewachsen bin.“