Gehirnjogging in der Stammbar

Pubquiz im „bunt“ Feldkirch ging in die dritte Runde.

FELDKIRCH Das Pubquiz ist eine weitverbreitete britische Tradition: Man trifft sich abends in einer Kneipe und spielt zusammen Quiz. In Großbritannien und Irland finden Pubquiz statistisch gesehen in fast jedem zweiten Pub statt. Auch in vielen weiteren Ländern wurde diese Tradition aufgegriffen. In Österreich wurden Kneipenquiz (früher hauptsächlich) in irischen und schottischen Pubs veranstaltet, im 21. Jahrhundert greifen viele Gaststätten den allgemeinen Trend zum Quiz auf. Das erste Lokal, dass dieses Format getestet hat war das Café Zentrum in Götzis. Vergangene Woche fand auch in Feldkirch das gefragte Pubquiz statt – bereits ihre dritte Auflage.