"Gehen mit riesiger Vorfreude ins Derby"

Nach dem 3:2-Sieg im ersten Derby gegen Altach geht es am Samstag für die Austria Lustenau in die zweite Runde. Austria-Trainer Markus Mader sprach bei Vorarlberg LIVE mit Pascal Pletsch über die Erwartungen.

"Wir gehen mit riesiger Vorfreude in das zweite Derby", sagte Markus Mader am Freitagabend bei Vorarlberg LIVE. Das Stadium sei ausverkauft, beide Mannschaften top motiviert und bereit für ein hoffentlich attraktives Spiel.

Zwar seien die Ergebnisse der Austria in den letzten Wochen nicht immer gewesen wie erhofft, dennoch habe die Mannschaft genug Motivation und den Willen, zu gewinnen. "Bis jetzt war es ein grandioses Jahr für uns", sagt Mader. Immerhin habe man auch ganze neun Bundesliga-Spiele gewonnen. Das Derby am Samstag werde so oder so ein krönender Abschluss: "Die Spieler sollen das auch genießen", so Mader.