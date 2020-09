Geglückter Auftakt mit acht Julia Marksteiner Traumtoren

Der SSV Dornbirn Schoren besiegte auswärts Wiener Neustadt nach einer sensationellen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 32:29 (12:18)

Als Halbzeitergebnis stand ein sehr ernüchterndes 18:12 auf der Anzeigetafel. Als dann in der 33 Spielminute gerade die letztjährige SSV-Spielerin Kim Gander mit dem 20:13 für Wiener Neustadt auf plus sieben erhöhte, hätten die wenigsten auf einen Sieg für Dornbirn gewettet.

Ab diesem Zeitpunkt legten die Schoren-Girls mit einer geschlossenen und kämpferischen Mannschaftsleistung eine beeindruckende Aufholjagd an den Tag. In der 45. Spielminute konnte Marie Huber mit einem Doppelschlag den ersehnten Ausgleich zum 22:22 erzielen. Danach gab es ein Kopf an Kopf-Rennen. Beim Stand von 28:29 nahm Trainer Roger Bertschinger drei Minuten vor Spielschluss ein Timeout, um die Mannschaft nochmals einzustimmen. Dies war von Erfolg gekrönt, denn bis zum Ertönen der Schlusssirene erzielten die SSV Girls noch drei Tore zum Endergebnis von 29:32. Toptorschützin an diesem Abend war Julia Marksteiner mit acht Toren.