Geglückte Generalprobe für RHC Dornbirn

Eine Woche vor dem Saisonstart erreichte der RHC Dornbirn den zweiten Turnierrang

Nicht gerade mit großen Erwartungen reiste die Gende-Truppe am Samstag zum Branduhren-Cup nach Wimmis. Zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle zwangen die Dornbirner im Vorfeld mit einem Rumpfkader am Turnier teilzunehmen, was die Mannschaft jedoch noch mehr zusammenschweißte und als Team stärkte.