Geglückte Generalprobe der Fledermaus mit viel Applaus

Ausverkauftes Haus bei der Generalprobe zur Operette "die Fledermaus" in der vollbesetzten Kulturbühne am Bach in Götzis.

Vor über 500 Schülern mit Lehrpersonen aus dem ganzen Land sowie Gästen der Vorarlberger Lebenshilfe ging die Generalprobe zur Operette die Fledermaus in Götzis über die Bühne. Schöne Geste vom Musiktheater Vorarlberg mit Präsidentin Margit Hinterholzer an der Spitze, die den Besuchern drei wunderschöne Stunden mit viel Action boten. Mit minutenlangen Standing Ovations von den jungen und älteren Zuschauern wurden die zum größten Teil Amateur-Schauspieler verabschiedet. Es war eine unvergessene Vorstellung, die wohl stets in bester Erinnerung bleibt. Die Premiere „Die Fledermaus“ wird am Freitag, ab 19 Uhr, natürlich vor ausverkauftem Haus ebenfalls in der Kulturbühne am Bach präsentiert. Im monatelangen Dauerstress steht Präsidentin Margit Hinterholzer. Und erst nach der letzten Aufführung in Lustenau (22. Oktober) wird sie so richtig durchatmen.