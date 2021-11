Gegen Vandalismus in Gisingen

Der Freizeitverein Gisingen kämpft seit Monaten gegen Vandalen.

GISINGEN Das Vereinslokal des Gisinger Freizeitvereins ist ein besonderes: Ein Eisenbahnwagon, der seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb ist. 1978 wurde die Gemeinschaft aus der Katholischen Jugend gegründet und zählt zehn Mitglieder. „Als wir den Verein gegründet haben, brauchten wir ein Lokal“, erklärt Manfred Himmer. Sie waren zuerst temporär am Sebastianplatz stationiert und in einer Jugendherberge. Irgendwann kam die Idee auf, einen Wagon aufzustellen. In Innsbruck fand sich dann ein solcher Wagon, der vor rund 20 Jahren zum Verkauf stand. Kostenpunkt: das Gewicht in Schilling, also 15.000 Schilling (heute rund 1.090 Euro). Als der Verein die Zustimmung seitens der Stadt erhalten hatte, stellte der Verein alle Weichen für den Transport. „Ein Tieflader hat den Wagon nach Rankweil geführt, denn dieser durfte nur gewisse Strecken fahren“, erklärt Himmer. Für die Überführung wurde eine Sondergenehmigung der Polizei eingeholt. „Mit zwei großen Hubstaplern konnte der Wagen dann in seine finale Position gebracht werden“, erinnert sich Himmer zurück. Anschließend wurde der Innenraum ausgebaut und die Fassade neu abgeschliffen. „Die Scheiben einzeln haben ein ‚Schweinegeld‘ gekostet.“