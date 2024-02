Gegen Tiere im Zirkus: Tierschützer beschmieren Brunnen in Rom mit Farbe

Eine Aktion von Tierschützern hat auf der Piazza del Popolo im Zentrum von Rom Aufsehen erregt. Die Aktivisten haben einen großen Brunnen mit zwei Statuen mit abwaschbarer Farbe beschmiert.

Kontroverse um Zirkustiere in Italien

In Italien tobt seit Jahren ein Streit um Zirkusaufführungen mit exotischen Tieren. Immer wieder wurden Zirkusdirektoren der Tierquälerei beschuldigt. 2.000 Tiere werden in italienischen Zirkussen eingesetzt. Der Tierschutzverband LAV fordert ein Verbot von Zirkustieren nach Vorbild des "Cirque du Soleil", der ganz auf Tiere verzichtet. 70 Prozent der Italiener seien laut Umfragen gegen die Nutzung von Tieren im Zirkusbereich, berichtete der Tierschutzverband.

Maßnahmen gegen Farbaktionen

Italien will künftig übrigens hart gegen Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten vorgehen, die Monumente beschmieren oder beschädigen. So hat die italienische Abgeordnetenkammer vor zwei Wochen einen Gesetzesentwurf mit strengen Strafen für Personen verabschiedet, die Sehenswürdigkeiten beschmutzen, zerstören oder verunstalten. Da das von Kulturminister Gennaro Sangiuliano entworfene Gesetzesprojekt bereits im Juli vom Senat gebilligt worden war, ist es jetzt in Kraft getreten.

Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Ultima Generazione" (UG - "Letzte Generation") haben in den vergangenen zwei Jahren eine Reihe kontroverser Proteste veranstaltet, die für Schlagzeilen sorgten. So hatten sie unter anderem Farbe in den Trevi-Brunnen in Rom geschüttet. Drei Mitglieder der UG stehen derzeit in Rom vor Gericht, weil sie die Fassade des Senats mit leicht abwaschbarer Farbe besprüht hatten.