Gegen Rapid Wien will SCR Altach die Rote Laterne abgeben

Im Heimspiel gegen den Rekordmeister aus Hütteldorf brauchen die Rheindörfler ein Erfolgserlebnis.

Das Match SCR Altach vs SK Rapid Wien im Liveticker

Mit Positivität und Mut will Miroslav Klose seine Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Zu Gast ist am Sonntag der SK Rapid Wien (14:30 Uhr).

Am Sonntag gegen Rapid will er mit seinem Team den Wind wieder drehen und fordert Spieler, die bereit sind 90 Minuten alles auf dem Platz zu lassen, was in ihnen steckt. „Bei beiden Mannschaften ist aktuell etwas Unruhe drin. Sie können sich sicher sein, dass ich am Sonntag jene Spieler aufstellen werde, die vorangehen und sich dieser Situation stellen“, ließ er verlauten.