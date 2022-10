Gegen die BT Füchse spricht alles für den HC Hard

Im Heimspiel will der Vizemeister die erwartungsgemäßen zwei Punkte holen.

In Runde 6 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs empfängt der ALPLA HC Hard am Samstag, den 8. Oktober 2022 die BT Füchse um 19 Uhr in der Sporthalle am See. Die Jungs des ALPLA HC Hard Future Teams legen bereits um 16.45 Uhr los und treffen im Vorspiel auf Handball Tirol und kämpfen in der HLA CHALLENGE Nord/West um die nächsten Punkte.