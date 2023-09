Gegen den Ex-Coach unbedingt drei Punkte holen

Am kommenden Spieltag der Meisterschaft steht ein besonderes Duell bevor, wenn die BEMER Pioneers Vorarlberg auf die Vienna Capitals treffen.

Ähnlicher Saisonstart der Teams

Beide Mannschaften konnten bisher jeweils zwei Saisonsiege einfahren. Die Pioneers aus Vorarlberg haben zum Saisonauftakt gezeigt, dass sie einen deutlich aktiveren Spielstil im Vergleich zur letzten Saison ausüben. Das Hartgummi wird bei Scheibenverlust aggressiv gejagt, was einige Turnover kreiert und somit mehr Zeit im Offensivdrittel begünstigt.

Zwei bekannte Gesichter zurück im Ländle

Personal

Olli Vanttaja fällt nach dem unschönen Check von Brian Lebler letzten Freitag einige Wochen aus. Für ihn rückt die Nummer 15 Mark Mussbacher ins Defender Line-Up auf.



Das Wiedersehen verspricht also eine Menge Spannung und Emotionen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine packende Partie freuen, in der es um wichtige Punkte in der Meisterschaft geht.





BEMER Pioneers Vorarlberg – Vienna Capitals

Dienstag, 26. September, 19:30 Uhr, Vorarlberghalle, Feldkirch