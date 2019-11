Gegen das Vergessenwerden

Todestag des seligen Carl Lampert widmet Göfis eine ganze Woche.

Die Carl Lampert Woche startete bereits Montag, vergangene Woche, mit „Im Netz von Wahrheit und Lüge“. Dort drehte sich alles um die Meinungsbildung im Zeitalter von Facebook, Instagram, Twitter und Co. Die Organisatoren zeigten auf welche Veränderungen die sozialen Medien auf uns haben. Am Mittwoch, 13. November, wurde der Todestag des seligen Carl Lampert in Ehren gehalten. Nach der Mahnwache zur Todesstunde lud Bischof Benno Elbs zum Gedenkgottesdienst. Gepredigt hat Jugendseelsorger Fabian Jochum in Begleitung vom Kirchenchor Nenzing. ETU