Gegen Angst und Schnupfen: Lavendel ist Arzneipflanze des Jahres 2020

Lavendel ist von der Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) zur Arzneipflanze des Jahres 2020 gekürt worden.

Der Fokus liegt dabei auf dem echten Lavendel, der wegen seiner angstlösenden Eigenschaften geschätzt wird. Außerdem auf dem Speik-Lavendel, der nachweislich bei Schnupfen Linderung verschaffen kann, wie bei der Präsentation am Donnerstag erklärt wurde.

Echter Lavendel ist nachweislich angstlösend

Der sogenannte Hybridlavendel diene vorwiegend als Massenware in der Kosmetikindustrie. Aus medizinischer Perspektive ist der echte und der Speik-Lavendel interessant. Die Pflanze lindert bereits seit der Antike das Leid der Menschen. "Bei den Griechen wurde er gegen Kopfschmerz und Melancholie eingesetzt. Bei den Römern war er ein Badezusatz und Stimmungsaufheller", erklärt Brigitte Kopp, Vizepräsidentin der HMPPA. Diese Anwendungen in der Antike sind aus heutiger wissenschaftlicher Perspektive durchaus gerechtfertigt. Ein aktuelles orales Lavendelölpräparat habe sich in mehreren Studien als nachweislich angstlösend erwiesen.