Gefühlvolle Gedichte und Gitarre

Valerie Travaglini las im Domino zu gefühlvoller Gitarrenmusik von Angela Mair

Valerie Travaglini ist Mitglied bei Literatur Vorarlberg und Preisträgerin bei zahlreichen Literaturwettbewerben. Seit einiger Zeit wohnt die Autorin in Frastanz. Angela Mair studierte in Wien Gitarre und schrieb im jungen Alter von 11 Jahren ihre ersten Lieder.

Seitens des Domino bedankte sich Christine Kieber für den schönen Abend in der Reihe „Wort und Klang“. Unter den Gästen weilten auch Gemeinderätin Gerlinde Wiederin und Uschi Erath von der Gruppe blieb-a-biz. Im Anschluss an die Lesung mit Musik fanden sich die Gäste in der Bibliothek zusammen, wo Valerie Travaglini ihre Bücher signierte. HE