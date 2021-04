Geförderter Wohnbau in der Egelseestraße

Endspurt bei integrativem Wohnbau in Tosters.

TOSTERS Das Bauvorhaben in der Egelseestraße (71a, 71b) ist in enger Abstimmung zwischen der Wohnbauselbsthilfe und der Stadt Feldkirch auf Basis des Ergebnisses eines geladenen Architekturwettbewerbs geplant worden. Die Gebäude werden in Massivbauweise mit Beton- und Mauerwerk Außenwänden sowie vorgehängter Holzfassade ausgeführt. Die Errichtung übernimmt die Hilti und Jehle GmbH im Generalunternehmerauftrag. Die Wohnungen werden im Mietkauf und als Mietwohnungen von der Stadt Feldkirch vergeben. Die zwei zwei Gebäude enthalten insgesamt 25 Wohneinheiten. Die Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Wohnungen sind 56 bis 103 Quadratmeter groß. Eine Tiefgarage, Abstellräume, Technik- und Trockenräume sowie ein Gemeinschaftsraum gehören zur Allgemeinausstattung. Die großzügig konzipierte Außenanlage, umfasst generationenübergreifende Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten, Abstellplätze und Privatgärten. Die Wohnanlage wird gemäß den Wohnbauförderungsrichtlinien 2018/2019 des Landes Vorarlberg für integrativen Wohnbau ausgeführt und ist nach diesen barrierefrei.