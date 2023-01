„Geflüchtete Menschen von heute sind wertvolle Arbeitskräfte von morgen“

Am 24. Jänner ist internationaler Tag der Bildung.

Vor allem auch in der Caritas Flüchtlingshilfe ist Bildung in Form von Deutschkursen ein wichtiges Thema.

Für geflüchtete Menschen ist der Spracherwerb die Basis und der Schlüssel für jede weitere Qualifikation und Integration – sei es bei Kindern oder bei Erwachsenen. Für Asylwerber*innen beginnt dieser Bildungsweg in Vorarlberg schon während des Asylverfahrens mit einem Deutschkurs bei der Caritas. „Viele Asylwerber*innen müssen zunächst in einem Alphabetisierungskurs das deutsche bzw. lateinische Alphabet lernen, während andere bereits in ihrem Herkunftsland Basiskenntnisse der deutschen Sprache erworben haben und beispielsweise schon im Sprachniveau A1 einsteigen können“, weiß Michael Rünzler, Stellenleiter der Caritas Vorarlberg zuständig für Bildung in der Flüchtlingshilfe. Daher werden zuerst allfällige Vorkenntnisse überprüft, damit die Teilnehmer*innen auf das richtige Niveau eingestuft werden können. Der Unterricht findet dann in Kleingruppen statt und orientiert sich am Curriculum des Österreichern Integrationsfonds, wo auch die Abschlussprüfungen abgelegt werden.