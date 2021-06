Gefirmte und Ministranten in Feierlaune

Bludenz (sco). In der Heilig Kreuzkirche in Bludenz wurde unlängst jungen Katholiken das Sakrament der Firmung gespendet. In einem weiteren Gottesdienst nahm die Ministrantengemeinschaft der Heilig Kreuzkirche ein neues Mitglied auf.

Der Heilige Geist sei für die Gefirmten so etwas wie der Rückenwind fürs Leben – der Beistand, Ermutiger und Helfer”, so Lenz, der jedem einzelnen Neugefirmten versicherte: “Gott mag dich, so wie du bist, mit all deinen guten und schlechten Seiten!” Lenz ermutigte die jungen Leute, ihr Leben in die Hand zu nehmen, ihre Fähigkeiten und Talente, die ihnen in die Wiege gelegt worden sind, zu nutzen und in Gesellschaft und Kirche Verantwortung zu übernehmen. Mitgestaltet wurde die Messfeier von Pfarrmoderator Pater Guido Kobiec und Kaplan Mathias Bitsche. Gemeinsam mit dem Generalvikar und dem Firmteam wünschten die beiden Priester den Jugendlichen alles Gute für den weiteren Lebensweg.