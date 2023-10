Gefälschte Diabetesmittel aus Österreich: Alarm in deutschen Apotheken

Gefälschte Diabetesmittel aus Österreich haben Alarm in deutschen Apotheken ausgelöst: Eine Bundesbehörde fordert die Überprüfung der Präparate, nachdem 199 gefälschte Medikamenten-Packungen im deutschen Großhandel entdeckt wurden.

Fälschung dunkelblau statt hellblau

Verdächtiger Großhändler im Fokus: Ermittlungen in vollem Gange

Diabetes-Medikament als Abnehmmittel: Illegale Onlineverkäufe nehmen zu

Ob der Pharma-Großhändler im Südwesten das mutmaßlich gefälschte Medikament auch in Deutschland in Verkehr gebracht oder an dortige Firmen geliefert habe, werde noch ermittelt, berichtete nun die Staatsanwaltschaft. Dabei gehe es auch um die genauen Vertriebswege und innerbetriebliche Verantwortlichkeiten. In dem Fall laufe ein Ermittlungsverfahren - der Name des Unternehmens oder dessen genauer Sitz wurden nicht genannt. "Die strafrechtlichen Ermittlungen werden voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen", hieß es in der Mitteilung.