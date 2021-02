Gefahrlos in den Kindi und die Schule

Besorgte Eltern zeigen auf, wo es dringenden Bedarf zur Erhöhung der Sicherheit gibt.

Lustenau. Die Freude über die Öffnung von Schulen und Kindergärten am 15. Februar ist groß. Getrübt wird sie da und dort allerdings durch die Sorge der Eltern, dass der Weg dorthin für ihre Kinder nicht sicher ist. „Niemals würde ich mein Kind allein gehen lassen“, betont Kathrin, Mutter von drei Kindern, ohne Umschweife. Es geht um die Holzstraße, die etliche Kinder auf ihrem Weg in den Kindergarten Brändle queren müssen. Die dreifache Mama schildert ihre Erfahrung der VN-Heimat. Sie wundert sich zum Beispiel darüber, dass es in der Gegend nicht einmal Zebrastreifen gibt und sieht generell Fußgänger und Radfahrer gefährlichen Situationen ausgesetzt. Auf Besucher des Fußballplatzes treffe das ebenso zu. „Wenn sich an der Dornbirnerstraße der Verkehr vor dem Engel-Kreisverkehr staut, biegt man eben schnell in die Holzstraße ein“, sagt die besorgte Lustenauerin – denn für viele, selbst den Schwerverkehr, sei die Holzstraße offensichtlich eine Abkürzung. Sie und weitere Betroffene beklagen sich, dass die Autos viel zu schnell unterwegs seien, und es an Stellen für das sichere Überqueren fehle.