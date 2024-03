Gefährliche Drifts und Flucht ohne Licht: Spektakuläre Verfolgungsjagd in Dornbirn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lieferte sich ein führerscheinloser Pkw-Lenker eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Im Zuge dessen „driftete“ der Pkw-Lenker in die Kurve. Aufgrund der Verkehrsübertretung folgte die Polizei dem Fahrzeug mit Blaulicht. Der Lenker beschleunigte, schaltete das Licht vom Pkw aus und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung über die Messekreuzung und die Messestraße auf die Josef-Ganahl-Straße, weiter auf die Höchsterstraße und hinteren- und vorderen Achmühlerstraße.

Rote Ampeln überfahren

Polizei sucht nach Zeugen

Der Beschuldigte wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und wegen der Verkehrsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt werden. Im Einsatz waren 5 Patrouillen der Bundespolizei und der Städtischen Sicherheitswache Dornbirn. Zeugen und Personen, die durch den Lenker im Straßenverkehr gefährdet worden sind, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel. +43 059 133 8140) in Verbindung zu setzen.