Gefahr im See: Immer mehr Verletzte durch Quagga-Muschel

Quagga-Wahnsinn am Bodensee: Eine invasive Muschel macht das Schwäbische Meer unsicher.

In Baden-Württemberg häufen sich die Meldungen von Verletzungen durch die sogenannte Quagga-Muschel. Gesundheitsbehörde und DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) warnen vor der Gefahr durch die invasive Art. Auch im Vorarlberger Teil des Bodensees ist die Muschel keine Unbekannte mehr.

Die gefräßigen Eindringlinge breiten sich seit Jahren im Bodensee aus. Die Quagga-Muschel führt immer häufiger auch zu Verletzungen bei Badegästen. Die scharfkantigen Muscheln können Schnittverletzungen und in der Folge Infektionen verursachen, wenn man auf sie tritt. Besonders unangenehm: Teile der Muschel können abbrechen und in der Wunde zurückbleiben. Über die offenen Wunden können zudem gefährliche Krankheitserreger übertragen werden - wie etwa Tetanus.

"Die Quagga-Muschel kann Menschen sehr stark schneiden", so Clemens Menge, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Konstanz gegenüber dem SWR. Gerade dort, wo das Wasser flach ist und Badebesucher weiter in den See laufen müssen, ist die Gefahr besonders groß.