Gedichte im Dialog mit der Gitarre

Walter Buder las im Domino Gedichte und Prosa, begleitet von John Gillard auf der Gitarre

Im Leben reiht sich oft ein großer Plan an den anderen, das Leben aber passiert nicht selten dazwischen. Unter den Titel „dazwischen.leben“ stellte Buder denn auch seine Lesung. „du hast mich zum reden gebracht. nun höre!“ – heißt es in einem der letzten Gedichte aus dem jüngsten Gedichtband des Autors. Vieles geschieht im Augenblick. „Sanft wie ein Hauch. Deine Hand im Haar“, beschreibt Buder einen solcher Momente.

1948 in Rankweil geboren, lebt Buder heute in Bregenz. Lange Jahre schrieb er für die Kirchenzeitung und weitere Medien. 2011 nahm er den in jungen Jahren gefundenen „literarischen Faden“ (Gedichte, poetische Kurzprosa) ganz bewusst wieder auf. „Das wahre Gedicht entsteht, wenn Bilder beim Zuhören entstehen“, nennt Buder sein Ziel. Als Reisebegleiter (Frankreich-Provence), Friedensarbeiter und nicht zuletzt bewusst nicht-elektrischer Tourenradler und Mountainbiker ist Buder immer irgendwo auf Achse.

John Gillard ist 1947 in England geboren und übersiedelte schon 1971 nach Österreich. Er studierte am Mozarteum und kam 1977 nach Bregenz. Mit einer Vorliebe für Folk und Blues, gründete er die „John Gillard Folk Group“ , spielte in der Gruppe „Turnalar“ und schrieb selbst unzählige Stücke. Er gibt zudem Gitarrenunterricht und brachte schon ein Gitarrenlehrbuch heraus. Außerdem beteiligt er sich an sozialkritischen Projekten.